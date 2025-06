Momenti di panico a Castellammare il 30 giugno: un bimbo di 5 anni e la nonna sono stati trascinati a 4 km dalla costa col materassino per vento e corrente. Un militare della Guardia Costiera, giunto sul posto, si è tuffato e li ha salvati; entrambi sono stati affidati al 118. Malore anche per il nonno in spiaggia.