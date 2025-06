Castelvetrano, uccide la moglie e si toglie la vita

Il corpo senza vita di Mary Bonanno era sulle scale, morta probabilmente durante un disperato tentativo di fuga. Chi l'ha uccisa l'ha colpita con violenza con un attrezzo da lavoro. Potrebbe avere usato una chiave inglese, secondo i primi rilievi dei Carabinieri avvertiti da alcuni familiari preoccupati perché i due coniugi non rispondevano al telefono. Il corpo del marito Francesco Campagna era a terra nel cortile interno di questa palazzina di due piani in cui la coppia viveva nel centro di Castelvetrano, tra nuove costruzioni e i ruderi di chiese e case, che portano ancora le ferite del sisma del Belice del 68. Rilievi tecnici e accertamenti sono andati avanti per ore. "Riteniamo allo stato che la causa della morte sia stata un colpo inferto con forza al volto, al capo, con un corpo contundente. Successivamente proseguendo l'ispezione dell'abitazione abbiamo accertato che il marito della donna, si è tolto la vita qualche istante dopo, gettandosi dal tetto dal terzo piano. Riteniamo dagli accertamenti preliminari che abbiamo svolto, che l'uomo sia l'autore dell'omicidio della moglie, dopo il quale ha deciso di togliersi la vita". Sotto shock, parenti e amici. Mary Bonanno e Francesco Campagna erano genitori di tre ragazze. Entrambi avevano un lavoro a Palermo, insegnante lei, infermiere lui. "Negli uffici delle Forze di Polizia non erano state presentate pregresse denunce. o segnalazioni per maltrattamenti o minacce". Anche se non risultano denunce su dissidi passati, sembra che la coppia avesse avuto una violenta discussione alcuni giorni fa. Lui era andato via di casa, poi era tornato, forse per un chiarimento dal tragico epilogo. .