Catena (Sacco): risalita contagi a fine maggio inizio giugno

"La situazione secondo me si può definirla una situazione di calma apparente, nel senso la riduzione dell'occupazione dei letti in terapia intensiva in questi giorni vi è stata, ma è stata molto molto lenta. Le dirò di più, noi temiamo di assistere a una risalita della curva dei contagi. Secondo me nel periodo di fine maggio, i primi 15 giorni di giugno, sarà il periodo più delicato, il periodo più vulnerabile". "Eh sì". "Perché pagheremo probabilmente le conseguenze di queste riaperture, definiamole anticipate, precoci, comunque giustificate, ma sicuramente precoci rispetto ai dati epidemiologici e d'altra parte non abbiamo ancora una percentuale di popolazione vaccinata tale da poter arginare questo fenomeno. Non so dirle poi se questo si verificherà, quale sarà la reale pressione sugli ospedali, soprattutto sulle terapie Intensive, però questo è, ahimé, un evento che io ritengo probabile più che possibile. Rispetto allo scorso anno, io le dico, i due periodi non sono paragonabili, non sono paragonabili perché oggi stiamo combattendo di fatto contro un altro virus. Il virus su cui combattiamo oggi, che ha manifestazioni del tutto simili, ma è un altro virus. Oggi combattiamo contro le varianti, abbiamo la variante inglese che è predominante e quindi i dati che avevamo avuto l'anno scorso, che erano dati di una drastica diminuzione dell'occupazione dei letti in terapia intensiva, io ricordo che eravamo scesi di 500 letti in Regione in terapia intensiva nel giro di 10 giorni. E questa volta tutto questo non si è verificato, anche perché le problematiche sono diverse e quindi l'occupazione dei letti rimane ancora molto molto alta".