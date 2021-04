Catena (Sacco): "Varianti più letali e più contagiose"

Le varianti sono molto diffusive, tendono a diffondere molto e comunque sono molto cattive, sono anche più letali. E di questo noi in terapia intensiva ce ne rendiamo conto ogni giorno, le manifestazioni di malattia sono molto molto severe, anche in soggetti di fascia 50-70, quindi relativamente giovani. Tenga conto che da qui in avanti, fino a quando la pressione vaccinale non riuscirà a controllare la situazione, la fascia di età più a rischio secondo me sarà proprio quella 50-70. Anche perché gli ottantenni li abbiamo vaccinati, i fragili li stiamo vaccinando e quindi, eventualmente, adesso è proprio su questa fascia che noi dobbiamo porre l'attenzione.