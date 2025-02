Cattolica, evasione per 800mila euro da allevatori cani

Cani di razza venduti a caro prezzo e senza versare nulla al fisco o solo una minima parte del guadagno. Cinque allevamenti irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Cattolica nel riminese. Alcuni non erano mai stati segnalati, altri risultavano amatoriali. In realtà erano attività di allevatori professionisti, negli ultimi quattro anni circa 800 mila euro, i ricavi complessivi non dichiarati. "Gli accertamenti che abbiamo effettuato incrociando i dati che abbiamo acquisito all'anagrafe canina dei Comuni di Bellaria IgeaMarina, Misano Adriatico, San Clemente ci hanno consentito di rilevare che gli allevatori controllati hanno venduto 800 cani circa di razza Shibaino, Golden Terrier ed altre". Non solo evasione fiscale ma anche concorrenza sleale. Gli allevatori controllati sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate. "Abbiamo approfondito anche la posizione di alcuni veterinari che hanno reso prestazioni sanitarie agli allevatori controllati. In particolare abbiamo individuato, due veterinari ai quali abbiamo contestato la mancata emissione di 8000 ricevute fiscali per ulteriori 85000 euro di ricavi sottratti a tassazione". Le indagini proseguono nei confronti di altri allevatori di cani di razza che risulterebbero sconosciuti al fisco. .