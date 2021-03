Cavaleri (Ema): "Vaccino Astrazeneca efficace e sicuro"

Il vaccino Astrazeneca secondo tutto quello che voi Alema avete analizzato, è efficace e sicuro? "Si questo lo abbiamo anche confermato in un comunicato stampa appena rilasciato questa settimana dopo, che il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato a tutti dati che abbiamo oggi a disposizione, riguardo la sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi trombo embolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari, prima cosa, quindi stiamo parlando di un numero di casi che è inferiore a quello che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, quindi nella popolazione generale, peraltro, essendo molto rari sono anche i casi che non sono ancora stati discussi nel dettaglio di cosa è successo qual è stata la causa degli eventi e dei decessi e questo è molto importante, perché prima di fare questo è impossibile concludere è impossibile dire che abbiamo un problema con questo vaccino quindi ad oggi, quello che ci sentiamo di dire è che il vaccino risulta sicuro ed efficace e quindi bisogna continuare ad usarlo.