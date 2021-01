Cavaleri (Ema): Vaccino nuovo, Pfizer deve calcolare dosi

Abbiamo ospite a SkyTG24 il dottor Andrea Cavaleri, che saluto e ringrazio, è il responsabile della strategia vaccini dell'Ema. Insomma, è un gran piacere poterle rivolgere una serie di domande dottore, benvenuto a Sky Tg24. Grazie, buongiorno a voi. Dunque, non possiamo non partire dall'attualità, perché come ci mostrerà tra pochissimo anche Jacopo Arbarello che è qui con me per intervistarla, Pfizer ha dato l'annuncio nelle ultime ore che ci sarà un taglio delle consegne di vaccini quasi del 30% dell'Italia. Lei ci conferma questa notizia e soprattutto è preoccupante? Ci sono degli assestamenti riguardo alla produzione del vaccino, quindi è successo qualche qualche disguido, qualche ritardo nelle consegne, com'era stato previsto. Questo è tutto quello che possiamo dire, peraltro questo vaccino nuovo quindi, ovviamente, anche l'azienda deve un po' aggiustare come vengono prodotti i vaccini, come garantire che questi vengano consegnati in base agli accordi con i Paesi.