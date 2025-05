Centinaia di profughi e migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale

Sono riusciti a completare la traversata e a raggiungere Lampedusa senza essere intercettati, se non una volta a terra. 30 uomini e donne sono arrivati in autonomia sulla spiaggia di Cala Pisana. Alcuni bagnanti li hanno visti attraccare su questa barca in resina e hanno avvisato le forze dell'ordine. Gli operatori della Croce Rossa li hanno raggiunti per dare loro una prima assistenza e verificarne le condizioni di salute prima del trasferimento nell'hotspot, dove all'alba erano stati portati altri gruppi di uomini, donne, bambini e neonati salvati in mezzo al mare. Nel cuore della notte, i lampeggianti delle motovedette hanno illuminato l'isola al loro ingresso in porto, con a bordo decine di naufraghi infreddoliti, avvolti nelle coperte termiche. Tra loro tante donne con bambini molto piccoli. Sono i primi a scendere a terra, aiutati dagli operatori umanitari che assistono i naufraghi ad ogni arrivo sul molo favaloro. Offrono loro vestiti asciutti e acqua. Insieme con i feriti, le mamme con i neonati vengono portate in ambulatorio, gli altri in hotspot per le procedure di identificazione. Un'altra barca in difficoltà con tanti bambini a bordo era stata soccorsa sabato dal veliero Nadir, che ha potuto attraccare a Lampedusa riducendo cosi i tempi di permanenza in mare per chi ha già sofferto tanto. Resta invece in navigazione la Ocean Viking di SOS Mediterranee, con oltre 270 persone salvate da naufragio. Il porto assegnato dal Viminale, nonostante la richiesta di un approdo più vicino, è Ancona. "Sono tattiche per scoraggiarci e tenerci lontani dalle zone in cui potremmo di sete in mare pochi giorni fa, senza che nessuno sia andato a soccorrerli. di sete in mare, pochi giorni fa, senza che nessuno sia andato a soccorrerli. .