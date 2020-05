Centri estivi, parte Poggo a Caiano (Prato)

Tommaso arriva per primo, non è in Cina e nemmeno in Danimarca, specializzata nell'educazione all'aperto, vive a Poggio a Caiano, Comune in provincia di Prato. Ha tosse? No. Mal di gola? No. Nelle linee guida messa a punto dal Ministero per le Politiche Sociali e per la Famiglia, vi è l'indicazione, dal 18 maggio, di poter organizzare dei progetti secondo il modello dell'outdoor education. Altro non è che per chi ha parchi e giardini a disposizione, dare la possibilità ai bambini di fare attività sotto la guida di educatori che devono essere esperti in questa particolare disciplina. Il buongiorno si dà al triage, poi il piccoli gruppi, al massimo di 5 bambini, si ritrovano sono sempre gli stessi. Con Tommaso, ci sono Margherita, Lorenzo e Niccolò, così nella malaugurata ipotesi di un contagio si riesce a tracciare la catena. Gli operatori hanno partecipato ad una formazione specifica sul Coronavirus e si sono sottoposti al test sierologico. Tutto è distanziato, ma è partecipato. A guidare i buoni comportamenti, c'è sempre il gioco. Vai Tommaso, fai vedere la rana che versi fa. Bravissimo! Si può comunicare anche a distanza, usando lo sguardo, usando la voce, si può creare della relazione anche da lontano. Il grande parco di quella che era la scuola, è stato diviso in settori, ed è questo un altro elemento che aggiunge sicurezza per i genitori. L'iter, c'è stato spiegato, è molto rigido, è bene che lo sia in questa fase, per cui siamo abbastanza tranquilli. È anche un modo per ripartire, per, appunto, risocializzare e dargli uno sprazzo di normalità a loro e a noi comunque un aiuto, lavoriamo e dobbiamo riprendere la vita normale. Quanto sarebbero disposti a pagare le famiglie, per un servizio del genere? La domanda è superflua, in questa fase è anche gratis.