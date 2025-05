Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia

La ruspa era guidata da un 54enne di Cesena, denunciato per omicidio colposo. E l'inchiesta punta ad accertare su mandato di chi l'uomo stesse svolgendo lavori in spiaggia, in un sabato mattina affollato. Lavori che il Comune di Cervia ha confermato di non avere autorizzato. Elisa Spadavecchia, insegnante vicentina di 66 anni, stava prendendo il sole sul bagnasciuga nella spiaggia di Pinarella di Cervia. Era in vacanza con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo, ed è morta sul colpo, quando la ruspa guidata dall'uomo che avrebbe già dei precedenti per omicidio stradale, l'ha travolta, uccidendola sotto lo sguardo attonito dei tanti bagnanti presenti. Inutile l'intervento del 118, i soccorsi sono intervenuti rapidamente, mentre il conducente del mezzo era ancora in stato di choc per quanto accaduto. Appena compreso di aver causato una tragedia, l'uomo, secondo i testimoni, sarebbe infatti sceso dal mezzo, iniziando ad urlare e a correre. Un incidente avvenuto in un tratto di spiaggia libera all'altezza del Bagno numero 70. L'autista della ruspa è stato a lungo interrogato nella caserma dei carabinieri che si sta occupando delle indagini e lì sarebbe emerso del precedente per omicidio stradale, per il quale sarebbe ancora sotto processo. E intanto arriva anche il comunicato della cooperativa dei bagnini di Cervia, che precisa di essere totalmente estranea alla vicenda. I lavori di spianamento della spiaggia, spiegano, sono terminati da tempo, mentre il Presidente della Regione Michele De Pascale afferma: "Inaudito che quel mezzo fosse lì". .