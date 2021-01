Cesa indagato, Gratteri: no giustizia a orologeria

Ndranghetisti professionisti, imprenditori e politici insieme in un modello criminale politico affaristico in cui tutti ne avevano vantaggi. L'inchiesta della Procura di Catanzaro sull'ndrine crotonesi dipinge un quadro di malaffare diffuso in cui figura centrale è un imprenditore Antonio Gallo, monopolista nell'infortunistica collettore dei vari interessi per il PM mette in contatto politica e clan per controllare gli appalti pubblici. Per garantirsi voti da usare come merce di scambio, incontra le cosche regina attraverso un loro affiliato parente dei de Stefano Tegano Natale Arrigo, peraltro, entrato di recente nella struttura del commissario straordinario all'emergenza covid e poi li offre a Francesco Talarico, attuale assessore regionale al bilancio, uomo forte dell'Udc in Calabria, tramite il quale arriva infine a Lorenzo Cesa. A inguaiare l'ormai ex segretario nazionale UDC è un pranzo a Roma del 2017, da lì finisce nelle indagini su un patto di scambio politico mafioso, cioè voti appunto per appalti, sancito tra Talarico, Gallo altri politici locali e gli ndranghetisti ora tutti agli arresti. Per Cesa l'accusa è associazione a delinquere, aggravata dal metodo mafioso, un macigno sulla crisi di Governo in corso. Giustizia ad orologeria ha detto qualcuno, ma Gratteri ribattere. La richiesta al gip è di un anno fa e Cesa aveva appena detto non entreremo in maggioranza.