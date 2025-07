Cesenatico, spiaggia delle tamerici rifugio dal caldo

Il riparo dal sole sulla spiaggia libera di Cesenatico sono alberi di Tamerici. "La spiaggia è bellissima con appunto le piante." "L'ombra è molto bella." "È comodo, sia per le tamerici che anche i servizi, comunque c'è la doccia, c'è il campo da beach." "Caldo afoso e invece l'albero ci dà comunque più ossigeno, l'ombrellone poco." Le piante hanno la forma del classico ombrellone, sulla riviera romagnola un arenile rinaturalizzato, il primo in Italia creato dalla cooperativa degli stabilimenti balneari 13 anni fa. Oggi un rifugio climatico sul mare, una risorsa a disposizione di tutti contro l'afa da record. "Ma è un'idea di qualche anno fa, va tantissimo, è un'idea di unire un bosco e la spiaggia, perché di fatto sono degli arbusti fatti ad albero, appunto dei tamerici, però sono ombre gratuite per chi vuole andare al mare e non ha voglia o non ha piacere o non può permettersi di pagare l'ombrellone." Qui altra spiaggia libera, altro rimedio contro il caldo eccessivo, il riparo è dietro tende colorate. "Chi invece vuole dei servizi più completi viene in uno stabilimento balneare. Col caldo si combatte chiaramente stando qui a riva, come stiamo facendo noi adesso, qui c'è una bella brezza." Nel primo fine settimana di luglio le code in autostrada, le città roventi si svuotano. "Una fuga, siamo scappati ieri sera perché il caldo era insopportabile." "Da dove?" "Da Reggio Emilia." "Quanti bagni, quanti tuffi?" "Uno ogni mezz'ora più o meno, ogni quanto mi asciugo." .