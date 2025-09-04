Chi è Nigel Farage

La nuova stagione parlamentare, Nigel Paul Farage ha deciso di inaugurarla disertando la Camera dei Comuni e volando negli Stati Uniti dal suo caro amico Donald Trump. E d'altronde il leader di Reform UK ha costruito la sua vita politica facendo da bastian contrario. La sua abilità principale? Creare slogan facili e di grande appeal per problemi molto difficili, a partire da quello dell'immigrazione. Nato nel Kent da una famiglia benestante, il 3 aprile del '64, studia al prestigioso Dulwich College di Londra, ma a 18 anni sceglie di fare il trader di materie prime e di non andare all'università. La sua avventura politica comincia con i Conservatori, da cui si allontana nel 1992 in protesta contro il trattato di Maastricht. Nel 1993 è tra i fondatori del UK Independence Party, UKIP, partito euroscettico con l'obiettivo di uscire dall'Unione Europea. Alle elezioni europee del 2009 UKIP ottiene il 17% dei voti, superando anche i Laburisti. Nel 2014 è il primo partito britannico per seggi nel Parlamento Europeo. La sua attività è determinante nel costringere il Primo Ministro David Cameron a indire il referendum sulla Brexit, che si svolge nel 2016 e vede la vittoria del "leave". Fatta la Brexit lascia ad altri il compito di implementarla e si dà all'attività di commentatore politico su GB News, canale con un approccio dichiaratamente anti-mainstream e una linea editoriale di destra populista e conservatrice. Quando non nel Regno Unito, vola negli USA a sostenere la campagna dell'attuale Presidente americano. Nel 20024 ritorna come leader di Reform UK e per la prima volta diventa deputato alla Camera dei Comuni. Alle elezioni generali Reform ottiene il 14,3% dei voti. Piccola curiosità sulla sua vita privata: tre sono le donne più importanti della sua vita, nessuna di loro è inglese o britannica, bensì sono cittadine dell'Unione Europea, di nazionalità irlandese, tedesca, francese. Due dei suoi quattro figli hanno anche il passaporto tedesco. .

