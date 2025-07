Chiara Tramontano a Sky tg24: "Giulia sempre con me"

Vogliamo fare, vogliamo pensarla razionalmente sì, l'ergastolo non è non è caduto, c'è ancora una forte aggravante che è quella della crudeltà, ma adesso è, è la paura che si arrivi in Cassazione e si apra la strada per far decadere anche la crudeltà. È mancate tutte le aggravanti a quel punto manca anche la consistenza dell'ergastolo stesso, quindi, Noi non abbiamo nessuna giustificazione, non non riusciamo davvero ad immaginare come si possa pensare che le azioni dell'assassino non abbiano avuto un sentimento di premeditazione. Lei ha scritto un libro, um non smetterò mai di cercarti dedicato a Giulia. Le voglio chiedere um perché ha sentito l'esigenza di scriverlo e se c'è um un modo attraverso il quale lei in qualche modo um prova a tenere ancora viva Giulia e tenerla accanto a sé, sentirla nella sua quotidianità. Scrivere il libro è stato anche un po', un modo per averla per averla vicina era un po', un modo per cristallizzare le cose e gli eventi che sono accaduti nelle pagine che non potrei mai più cambiare perché una volta che le ha scritte e soprattutto che le è stampate la tua memoria non può distorcere una realtà che è nera su bianca ci sono tantissimi modi in cui Giulia fa parte di me. Lo fa nei momenti di di quenità in cui vado in palestra. Mi immagino che le avrei contattato per dirle che avevo fatto un nuovo esercizio, cosa che non posso più fare o nelle videochiamate che faccio nella mia famiglia che si concludono sempre con o iniziano o si concludono con un messaggio di mio padre che dice Maro si dà l'acqua a tua sorella Giulia non ti mettere più quella maglietta nera perché non lo vogliono più. Questo ricordo, ma è anche tutte in quelle fasi in cui vado avanti per la mia vita e poi magari la sera torno a casa e vivo una fase di tremendo da molto di più nei momenti in cui sono sono giù e nel momento in cui sento la sua mancanza. Lei è vicino a me perché poi come il giorno segue alla luce e viceversa alla fine anche le le lacrime. Qualcuno te le asciuga il giorno dopo vai a lavorare la vita ricomincia anche quando abbraccio mia nipote mi immagino che siamo in tre a farlo. Giulia, a cui è dedicato il libro, che cosa si augura per il futuro di di sua nipote, um che ha un nome che le ricorderà per sempre chiaramente sua sorella, um ma che ha un futuro davanti da da donna. Le auguro di saper riconoscere la forza del suo nome, ma anche di non aver paura della Potenza che può investirla porta un nome che ha sconvolto l'Italia intera e quindi ovviamente in futuro si potrà sentire come angosciato dalla storia della zia uccisa con 37 coltellate. Invece lei porta un nome che è il segno di una grande forza, quella di una famiglia che non si è lasciata andare a ad una a urla straziante di dolore, ma ha sempre agito con grande compostezza di fronte alle telecamere, quelle di una sorella che si è battuta per sua sorella. Quello di un fratello che ha deciso di rispondere all'odio, generando una figlia e quindi il coraggio di dare una vita dopo la morte. Io le auguro di sapersi guardare allo specchio e di riconoscere che la sua più grande forza è la famiglia che ha alle spalle che la su- la soccorrerà sempre, ma soprattutto la storia che la, che da cui lei prende il nome è una storia che le insegnerà se- soprattutto a saper dare valore a se stessa prima di ogni altra cosa. Non la vorrei spiegare in termini troppo complessi, ma forse a parlare di femminicidio è normale che, Magari in questo periodo ci troviamo in una fase in cui c'è tanta denuncia, ci sono tanti altri casi, ma perché, stiamo denunciando sempre di più e ne stiamo parlando e quindi è giusto che anche una notizia che fa, faccia faccia una faccia un certo rumore, ma magari siamo al picco di una fase in cui il cambiamento sta per arrivare, ma non possiamo ancora apprezzarlo perché i numeri non non hanno ancora un, 11 valore diverso rispetto al passato e quindi, a auguro che ci sia solo una discesa um di casi, di eventi, di donne uccise che si è accompagnata magari dalla consapevolezza che, Non esiste un ruolo di pre- pre- prevaricazione di un rapporto, non esiste un padrone, non esiste, chi in una casa decide e chi soccombe, non esiste chi esce e chi resta dentro. um L'amore c'è quando le due parti combaciano e quando coesistono e quando collaborano, se nell'altro non si trova questo è semplicemente non amore. E bisogna andare avanti. .