Chiara Tramontano: "Amore non è prevaricazione"

"Pure che se arriva in Cassazione e si apra la strada per far decadere anche la crudeltà. Mancate tutte le aggravanti a quel punto manca anche la consistenza dell'ergastolo stesso, quindi, noi non abbiamo nessuna giustificazione, non riusciamo davvero ad immaginare, come si possa pensare che le azioni dell'assassino non abbiano avuto un sentimento di premeditazione". "Lei ha scritto un libro, Non smetterò mai di cercarti dedicato a Giulia. Le voglio chiedere perché ha sentito l'esigenza di scriverlo e se c'è un modo attraverso il quale lei in qualche modo prova a tenere ancora viva Giulia e tenerla accanto a sé, sentirla nella sua quotidianità?. "Scrivere il libro è stato anche un po', un modo per averla vicina. Momenti di quotidianità in cui vado in palestra e mi immagino che la avrei contattata per dirle che avevo fatto un nuovo esercizio, cosa che non posso più fare. O nelle videochiamate che faccio nella mia famiglia che o iniziano o si concludono con un messaggio di mio padre che dice Marò, sei tale e quale a tua sorella Giulia, non ti mettere più quella maglietta nera. È parte di me in ogni gesto di vita quotidiana. Anche quando abbraccio mia nipote m'immagino che siamo in tre a farlo. Auguro che ci sia solo una discesa di casi di eventi di donne uccise che si accompagnata magari dalla consapevolezza che non esiste un ruolo di prevaricazione di un rapporto, non esiste un padrone, non esiste chi in una casa decide e chi soccombe, non esiste chi esce e chi resta dentro. L'amore c'è quando le due parti combaciano e quando coesistono e quando collaborano. Se nell'altro non si trova questo è semplicemente non amore. E bisogna andare avanti". .