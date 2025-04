Chiesa in vendita nel trevigiano, il parroco: pochi fedeli e troppe spese

La storica e monumentale chiesa necessita di un'importante ristrutturazione, i fondi per far fronte alle spese sono pochi e i mutui bancari sono costosi. Dopo intere giornate di preghiere, la tanto attesa soluzione è arrivata per un parroco del Trevigiano, che ha pensato di mettere in vendita una seconda chiesa parrocchiale di costruzione più recente rispetto alla principale e alla quale i parrocchiani sarebbero meno affezionati. D'altronde deve aver pensato Don Ezio frequentano abitualmente la messa domenicale sono sempre meno, le chiese sono luoghi di culto, certo, ma come tutte le strutture consumano gas e luce e le preghiere, in questi casi non sono sufficienti. La chiesa in vendita è un edificio del 1975, privo di interesse storico. La parrocchia sarebbe già in trattativa con due potenziali acquirenti, interessato all'acquisto della chiesa e allo sviluppo dell'area circostante, anche il comune di Fontanelle. Gianfranco allo sviluppo dell'area circostante, anche il comune di Fontanelle. .