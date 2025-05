Chiusura consolato Usa di Firenze, "scelta scellerata" per la Sindaca Funaro

L'ampia riorganizzazione del dipartimento di Stato per renderlo più agile e meglio attrezzato, a promuovere gli interessi americani, parole del promotore, cioè del segretario di Stato americano Rubio, rischia di fare molto male anche all'Italia. Nel piano di tagli presentato al Congresso è prevista la chiusura di circa 30 ambasciate e sedi diplomatiche all'estero, tra cui scrive l'Ansa, anche il consolato americano a Firenze, attivo da secoli è il più piccolo presidio della missione diplomatica USA nel nostro Paese, con un personale di 18 dipendenti italiani e tre diplomatici americani e punto di riferimento di imprese e cittadini statunitensi in Toscana in quasi tutte le province dell'Emilia Romagna, San Marino compreso. "Sarebbe una scelta scellerata per tanti motivi. Primo per il rapporto che un rapporto ormai secolare tra la città di Firenze e il consolato americano. Poi perché noi abbiamo un territorio con tantissimi cittadini americani, con aziende, con università. Interrompere questo rapporto io lo trovo totalmente ingiustificato e per questo noi ovviamente scriveremo e chiederemo chiarimenti. perché questo non avvenga. Ma una trattativa è possibile che il tempo della diplomazia non sia scaduto, lo deduciamo dalle richieste ripetute di informazioni. Nessuna decisione è stata presa, ci scrivono ancora una volta dal consolato che continua ad essere operativo. Vedremo fino a quando. .