Cinema e teatri, si entra solo con il green pass rafforzato

La speranza è di non chiudere più. Ben venga quindi anche il Green Pass rafforzato, se questo può scongiurare un altro periodo nero come l'altr'anno, quando cinema e teatri e sale concerti sono rimasti chiusi senza pubblico per 12 lunghi mesi fino ad aprile 2021. Nessun problema nel primo giorno di obbligo, per chi vuole vedere un film o assistere a una rappresentazione teatrale. Non basterà più esibire il Green Pass Base, gli spettacoli saranno riservati solo a vaccinati e guariti. "Per noi ha un senso di maggiore sicurezza, è una misura di civiltà. Quindi non mi sento limitata nella mia libertà". "No, non ho mai visto né il vaccino, né il Green Pass come una limitazione. Poi capisco che ci possano essere persone più contrarie per motivi che non discuto, per carità, però di fare tutta l'erba un fascio con i soliti discorsi che si sentono è comunque sbagliato". "Secondo me, non possiamo ribellarci. Se il Governo ha deciso così". "Ce l'ho, ma non mi sento più tutelata. Anche perché all'interno non c'è il distanziamento, ad esempio". Da quando teatri e cinema hanno finalmente riaperto, già da agosto il Green Pass Base era diventato obbligatorio insieme alla distanza di sicurezza e alla capienza ridotta al 50%. Poi da ottobre i limiti sono venuti meno e le sale sono tornate a riempirsi al 100%. Una boccata d'ossigeno per un settore che ha sofferto più di altri i contraccolpi del Covid. Ora la nuova regola è ben accetta e non dovrebbe creare grossi problemi. I controlli avvengono all'entrata, prima di fare il biglietto, ma quasi nessuno degli spettatori è stato colto alla sprovvista.