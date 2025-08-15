Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: muore 16enne

Sulla strada resta poco, non c'è segno di frenata sull'asfalto, solo piccoli frammenti di vetro a raccontare quanto accaduto la notte scorsa. Erano le 03:30 quando un'auto ha travolto tre ragazzi che camminavano lungo la provinciale 87, la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. I tre, originari di Latina, rientravano al residence nel quale alloggiavano con le famiglie. È un tratto di strada pericoloso, questo non ci sono marciapiedi, c'è solo del tratto di sterrato a destra e a sinistra larga poco meno di un metro. Eppure ci sono residence, ci sono case vacanza, alberghi e le auto dovrebbero circolare a velocità ridotta. Eppure basterebbe poco. "Strisce pedonali, marciapiedi e illuminazione e poi un po' di presenza degli agenti di polizia municipale, non per sanzionare solo, ma fare un po' di prevenzione". "Abbiamo fatto richiesta di un marciapiede, però l'amministrazione non ha mai fatto nulla". L'impatto è stato violentissimo, per uno dei ragazzi non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferite lievi invece per il fratello della vittima e per l'amico che con loro aveva trascorso la serata. in spiaggia per il tradizionale falò di Ferragosto. Chi era alla guida del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, ha invece proseguito la sua corsa, pare fosse una berlina di colore beige. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi che possono aiutare a rintracciare l'auto pirata, testimonianze e filmati delle telecamere che si trovano nelle vicinanze. .