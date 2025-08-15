Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: muore 16enne

00:01:36 min
|
1 ora fa

Sulla strada resta poco, non c'è segno di frenata sull'asfalto, solo piccoli frammenti di vetro a raccontare quanto accaduto la notte scorsa. Erano le 03:30 quando un'auto ha travolto tre ragazzi che camminavano lungo la provinciale 87, la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. I tre, originari di Latina, rientravano al residence nel quale alloggiavano con le famiglie. È un tratto di strada pericoloso, questo non ci sono marciapiedi, c'è solo del tratto di sterrato a destra e a sinistra larga poco meno di un metro. Eppure ci sono residence, ci sono case vacanza, alberghi e le auto dovrebbero circolare a velocità ridotta. Eppure basterebbe poco. "Strisce pedonali, marciapiedi e illuminazione e poi un po' di presenza degli agenti di polizia municipale, non per sanzionare solo, ma fare un po' di prevenzione". "Abbiamo fatto richiesta di un marciapiede, però l'amministrazione non ha mai fatto nulla". L'impatto è stato violentissimo, per uno dei ragazzi non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferite lievi invece per il fratello della vittima e per l'amico che con loro aveva trascorso la serata. in spiaggia per il tradizionale falò di Ferragosto. Chi era alla guida del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, ha invece proseguito la sua corsa, pare fosse una berlina di colore beige. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi che possono aiutare a rintracciare l'auto pirata, testimonianze e filmati delle telecamere che si trovano nelle vicinanze. .

Ferragosto, a Ischia controlli anche in mareFerragosto, a Ischia controlli anche in mare
cronaca
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare
00:01:58 min
| 1 ora fa
pubblicità
Cervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagnaCervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagna
cronaca
Cervinia, controlli dei carabinieri per ferragosto
00:02:01 min
| 1 ora fa
Donna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quartoDonna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quarto
cronaca
71enne investita, bambini in luogo sicuro: si cerca quarto
00:01:58 min
| 1 ora fa
Bologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine PopolariBologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine Popolari
cronaca
Bologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine Popolari
00:02:18 min
| 1 ora fa
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estateReport Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
cronaca
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
00:01:48 min
| 2 ore fa
ERROR! Neonati Bolzano, due prematuri morti a causa di una infezione generata da un batterioERROR! Neonati Bolzano, due prematuri morti a causa di una infezione generata da un batterio
cronaca
Bolzano, 2 neonati prematuri morti per infezione da batterio
00:01:18 min
| 4 ore fa
ERROR! T13150825ERROR! T13150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Naufragio Lampedusa, le immagini del salvataggioNaufragio Lampedusa, le immagini del salvataggio
cronaca
Naufragio migranti Lampedusa, il video dei soccorsi
00:00:50 min
| 10 ore fa
ERROR! T08150825ERROR! T08150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB1508000ERROR! WEB1508000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 15 agosto
00:23:22 min
| 11 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
00:02:36 min
| 21 ore fa
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersiNaufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
cronaca
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
00:01:08 min
| 22 ore fa
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mareFerragosto, a Ischia controlli anche in mare
cronaca
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare
00:01:58 min
| 1 ora fa
Cervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagnaCervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagna
cronaca
Cervinia, controlli dei carabinieri per ferragosto
00:02:01 min
| 1 ora fa
Donna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quartoDonna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quarto
cronaca
71enne investita, bambini in luogo sicuro: si cerca quarto
00:01:58 min
| 1 ora fa
Bologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine PopolariBologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine Popolari
cronaca
Bologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine Popolari
00:02:18 min
| 1 ora fa
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estateReport Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
cronaca
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
00:01:48 min
| 2 ore fa
ERROR! Neonati Bolzano, due prematuri morti a causa di una infezione generata da un batterioERROR! Neonati Bolzano, due prematuri morti a causa di una infezione generata da un batterio
cronaca
Bolzano, 2 neonati prematuri morti per infezione da batterio
00:01:18 min
| 4 ore fa
ERROR! T13150825ERROR! T13150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Naufragio Lampedusa, le immagini del salvataggioNaufragio Lampedusa, le immagini del salvataggio
cronaca
Naufragio migranti Lampedusa, il video dei soccorsi
00:00:50 min
| 10 ore fa
ERROR! T08150825ERROR! T08150825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB1508000ERROR! WEB1508000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 15 agosto
00:23:22 min
| 11 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
00:02:36 min
| 21 ore fa
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersiNaufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
cronaca
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
00:01:08 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità