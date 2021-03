Cirio: Aumento dei contagi è quotidiano

C'è un contagio che sta risalendo, numeri che stanno risalendo. noi abbiamo ancora, ed è un dato importante, i valori dei ricoveri in terapia intensiva e in terapie ordinarie che sono sotto soglia. Vuol dire che siamo sotto il 30 e sotto il 40 %. - Però sono in aumento le terapie intensive? - Però il dato è che c'è un aumento, un aumento quotidiano, è questo il motivo per cui io sono intervenuto e interverrò ancora nei prossimi giorni perché la valutazione settimanale è importante, io credo che noi abbiamo i numeri per rimanere generalmente zona arancione, ma dobbiamo intervenire invece puntualmente giorno per giorno, dove ci sono focolai e soprattutto dove ci sono focolai da variante inglese come noi abbiamo fatto negli scorsi giorni.