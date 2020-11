Cirio: mancano 400mila dosi di vaccino antinfluenzale

Noi a maggio, in tempi non sospetti, abbiamo fatto una gara per un milione e 320mila dosi di vaccino antinfluenzale. Pensi che nel 2019 sono state 640mila le dosi di vaccino antinfluenzale che sono state inoculate dai medici. Quindi le abbiamo raddoppiate per coprire il 95% del target. Ne mancano però all'appello 400mila, giusto? Esattamente perché Sanofi, che è la società che ha vinto questa gara a maggio e che a giugno ha firmato un contratto con noi, ha fornito 930mila dosi e poi mancano le ulteriori 400mila. Per cui noi con la schiena dritta, perché parliamo della salute dei piemontesi, agiremo e stiamo agendo in tutte le sedi opportune legali, evidentemente, perché venga rispettato questo patto.