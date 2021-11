Civic places, il campo sportivo ha rianimato un quartiere

"Il XXV Aprile fa parte un po' della storia di via di Pietralata. Io sono nata e cresciuta a Pietralata e questo per me era il campo dell'Alba Rossa". "Qui ci sono passati Pasolini, c'è tanto da raccontare". Il campo sportivo XXV Aprile a Pietralata è un simbolo non solo di orgoglio ma anche di appartenenza. Un tempo in questo quartiere di Roma non c'erano spazi di aggregazione. Fino al 1968. "La gente del quartiere pensa che intorno allo sport si possa costruire uno spirito di comunità". "Nasce per i bambini che avevano problemi alla schiena. E quindi lì c'è stato un lavoro negli anni, con tanti valori, con tanta identità, tanto senso di appartenenza". Rimboccandosi le maniche gli abitanti del quartiere hanno mantenuto in vita la struttura di proprietà ATER. "Come tanti io ci sono nato, ci sono cresciuto ed è stato, se vogliamo, un pezzo di cuore". Il campo sportivo ha avuto fasi alterne di vita. "Fino al 1995 l'Alba Rossa, appunto, ha in gestione questo spazio. Poi per 15 anni lo spazio viene semiabbandonato. Quando noi entriamo nel 2010 troviamo una struttura fatiscente, che ha bisogno di grandissimi interventi per essere rimessa in funzione". La Liberi Nantes punta su sport e integrazione per tutti, gratuitamente. "Siamo un gruppo di volontari che piano piano è cresciuto e che si sta strutturando, sperando di avere un impatto sempre più grande". Il campo sportivo XXV Aprile è un modello di cittadinanza attiva ed inclusiva. Fiore all'occhiello della Liberi Nantes è la squadra di calcio composta dai rifugiati e richiedenti asilo. Dopo 12 anni di battaglie nel 2019 ha ottenuto di giocare nel campionato della Lega Nazionale Dilettanti. "Lo sport, il dilettantismo, a questi livelli, è più un fatto sociale che un fatto competitivo". "Una bellissima esperienza di riscatto. Questo penso che sia la cosa veramente più bella". "La squadra dei Liberi Nantes è sicuramente per noi un simbolo ed è anche il momento in cui la comunità di Pietralata incontra delle culture differenti". Un legame inscindibile quello col territorio, che oggi è rappresentato soprattutto dalle attività del doposcuola. "Il doposcuola sportivo è un progetto che è nato e che ci è venuto in mente ascoltando i bisogni della comunità subito dopo le riaperture post Covid. E quindi abbiamo immaginato questa formula che porta qui bambine e bambini a praticare sport gratuitamente. Divisi in fasce d'età loro fanno calcio e fanno atletica. Ma anche un momento di affiancamento per le attività didattiche, per il recupero, per lo studio, con degli insegnanti professionisti".