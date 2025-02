Clima, il rapporto: Italia tra i Paesi più colpiti

Quasi 800 mila morti e danni per 4.200 miliardi di dollari. È il bilancio di trent'anni di eventi meteorologici estremi racchiuso nella nuova edizione del Climate Risk Index l'indice di rischio climatico, un documento che la ONG German Watch pubblica dal 2006 e che in quest'ultima edizione tra l'altro indica l'Italia tra i paesi più colpiti al mondo. Negli ultimi trent'anni presi in considerazione, il nostro Paese si trova in quinta posizione, una graduatoria ottenuta mettendo insieme i dati sulle perdite umane ed economiche di tempeste, inondazioni, ondate di calore e siccità, tutti fenomeni che nello stesso periodo sono aumentati in frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici provocati dall'uomo con l'utilizzo dei combustibili fossili. Nel dettaglio l'Italia registra 38 mila vittime e perdite per circa 60 miliardi di dollari. Se si guarda alla graduatoria del solo 2022, il nostro Paese si piazza al terzo posto tra quelli più colpiti al mondo, dietro Pakistan e Belize, risultato frutto delle eccezionali ondate di calore, con temperature che a Roma avevano raggiunto quasi 41 gradi, ma anche della siccità che aveva portato cinque regioni del Nord a dichiarare lo stato di emergenza. Le perdite umane, i costi economici degli impatti climatici continueranno ad aumentare, avvertono gli autori del rapporto, a meno che aggiungono non vi sia un sostanziale cambiamento nell'ambizione di mitigazione, cioè nella riduzione delle emissioni di CO₂ e nel supporto finanziario. Si tratta, insomma, dell'ennesima dimostrazione che se fare la transizione ha un costo non farla ne ha uno ancora maggiore. .