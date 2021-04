Climate crisis, Biden: investiamo in tecnologie pulite

Uno che un po' se ne intende, dice che le tecnologie di oggi non bastano. Per rispettare gli ambiziosi obiettivi annunciati nel Summit Internazionale sul clima, che si è virtualmente tenuto alla Casa Bianca, ovvero azzerare le emissioni di gas serra entro 30 anni, servono investimenti. Oltre a Bill Gates, al Presidente Biden lo ha detto il suo comitato di consiglieri economici a colpi di numeri. Nel 1964, in piena corsa per la conquista della Luna, gli Stati Uniti spendevano in innovazione, l' 1,9 % del PIL, oggi la metà. E anche in questo campo rischiano di restare indietro rispetto alla Cina e dover dipendere da Pechino, per l'approvvigionamento dei motori del futuro, come le batterie elettriche o le turbine eoliche. L'amministrazione Biden, sta cercando di ridurre la dipendenza dal gas naturale entro questo decennio, dimezzando il costo dell'energia solare e abbattendo dell' 80% quello dell' idrogeno. I combustibili fossili sono quindi destinati ad essere abbandonati ma, appena la settimana scorsa, l'agenzia internazionale per l'energia, ha segnalato che gli impegni presi non corrispondono ancora la realtà. Quest'anno, la domanda di carbone, crescerà del 4,5% perché, soprattutto in tempi di crisi, si fa ricorso a ciò che è immediatamente disponibile al costo più basso Non tutti poi vanno alla stessa velocità. Israele è uno dei paesi più aggressivi, Netanyahu ha promesso di abbandonare il carbone entro il 2025. Mentre altri si prendono più tempo. La direzione comunque è chiara e dopo aver messo in guardia dai rischi dell'inazione, il Presidente degli Stati Uniti ha sottolineato anche le opportunità della transizione energetica, milioni di posti di lavoro. L'ufficio di statistica americano prevede che, da qui al 2029, nel settore minerario ci sia un incremento occupazionale del 2%, contro il 59% in più, in quello dei pannelli solari. Riconvertire una intera economia con elettricità, riscaldamento e trasporti ha però anche un costo sociale non indifferente, la sfida più grande sarà ammortizzare l'impatto sul personale specializzato nelle fonti tradizionali. New York.