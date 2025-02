Uomo con 137 Kg di cocaina arrestato in A2 a Vibo Valentia

Un quarantenne è stato arrestato dalla Polizia Stradale sulla A2, nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio, in Calabria, mentre trasportava 137 chili di cocaina nascosti nel sottofondo del rimorchio del suo camion. La droga, suddivisa in 125 panetti e coperta con sacchi di colla in polvere, è stata scoperta grazie all’intervento di un’unità cinofila. Il conducente, con precedenti penali, è stato identificato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e arrestato per detenzione e trasporto di stupefacenti. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro sul mercato illegale.