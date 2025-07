Codice della strada, le novità sui monopattini elettrici

I monopattini elettrici tornano al centro del dibattito. Dopo l'introduzione del nuovo codice della strada lo scorso dicembre sono alla fine arrivati con un decreto attuativo i nuovi obblighi previsti dal codice, codice che si muoveva su tre novità principali casco, targa e assicurazione. Per quanto riguarda il casco era già entrato in vigore lo scorso dicembre, quindi è già attivo l'obbligo di indossarlo non solo più per i minorenni, ma per tutti i conducenti e per questo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa sapere che da adesso si monitorerà l'effettiva implementazione e applicazione della norma. Novità invece per quanto riguarda le targhe, di cui adesso cominciamo a capire un attimino di più, si tratterà di un adesivo plastificato personale e non trasferibile. Lo si potrà richiedere alla motorizzazione incaricata di distribuirlo e sarà stampato invece dalla Zecca dello Stato. Ci siamo chiesti come tutti questi nuovi obblighi e regolamentazioni andranno a impattare e influenzare il settore dello sharing dei monopattini elettrici e abbiamo trovato che per quanto riguarda l'assicurazione, anche questo nuovo obbligo che il decreto attuativo implementerà, sarà già fornita dalla compagnia di sharing. Lo stesso vale per la targa, anche se qui le modalità sono ancora da discutere per quanto ci informa Assosharing. Non sarà invece fornito dalla compagnia di sharing il casco che invece dovrà essere portato direttamente dal conducente che voglia noleggiare un monopattino elettrico. Secondo quanto ci informa Assosharing, sono stati effettuati degli esperimenti sul campo, le aziende hanno preferito non fornirlo. In chiusura andiamo a vedere quando effettivamente questi obblighi entreranno in vigore. A livello normativo in questo momento siamo allo stato del decreto attuativo, bisognerà aspettare l'effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per vedere applicati i nuovi obblighi. A te. .