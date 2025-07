Codice Strada, ok decreto attuativo dispositivi alcolock

Parliamo di Alcolock, una delle novità più significative introdotte con il nuovo codice della strada, entrato in vigore lo scorso dicembre. Si tratta di un blocco al motore che entra in funzione una volta che il tasso alcolemico rilevato sia superiore allo 0. È obbligatorio per chi già è stato condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Il 02/07 è arrivato il decreto attuativo, la legge era già in vigore, ma si attendevano indicazioni specifiche sull'applicazione del nuovo codice della strada. Ebbene, il decreto attuativo include linee guida sia per la parte utenti e sia soprattutto per quanto riguarda gli installatori che avranno l'obbligo di inserire un sigillo anti manomissione sul dispositivo alcolock. Molto si è discusso poi su quello che sarà il costo di questo dispositivo. Una stima di Federcarrozzieri conferma che sarà tra i 1500 e i 2000 Euro di spesa. Un costo che ricordiamo sarà a carico del conducente recidivo. Ancora da capire su quali autovetture si potrà effettivamente installare l'alcolock perché il 22% del parco auto in circolazione al momento in Italia non è idonea all'installazione di questo dispositivo. Il restante 78% è composto da vetture che sono già predisposte all'installazione o che sono omologabili. E questo anche perché lo ricordiamo la normativa europea prevede che dallo scorso anno tutti i veicoli di nuova immatricolazione siano predisposti all'installazione dell'alcolock. Ci siamo poi chiesti in chiusura se un conducente possa acquistare e installare in maniera indipendente l'alcolock, come accade per esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito, ebbene, nel nostro paese al momento non è possibile, soprattutto ci sarà da aspettare un elenco che sarà pubblicato sul portale dell'automobilista dal Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che indica quelli che sono gli installatori, i carrozzieri che saranno abilitati all'applicazione dell'alcolock. .