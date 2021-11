Colle premia giovani distinti per uso virtuoso dei social

Questo video è stato realizzato dalla giovanissima romana Giulia Galieti, uno dei 30 nuovi Alfieri della Repubblica appena insigniti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un video a sostegno della vaccinazione anti Covid quando ancora la campagna era in fase di avvio e non si sapeva come avrebbero risposto i giovani alla chiamata al vaccino. Ecco il filo rosso che lega i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, come Giulia, cui Mattarella ha conferito attestato d'onore di Alfiere della Repubblica. Giovani che si sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia. Il più giovane, l'undicenne Gennaro Dragone, è riuscito a creare, nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, un progetto di comunità energetica e solidale finalizzato a produrre e condividere energia pulita. Nei mesi delle restrizioni anti Covid in diversi hanno aiutato parenti, compagni, coetanei o più piccoli con difficoltà nella DAD o aiutato anziani a prenotare il vaccino. Molti hanno affrontato brillantemente la malattia e la disabilità, come Giorgia Greco, che malgrado un intervento chirurgico invasivo per un tumore osseo, da quartiere Niguarda di Milano è arrivata l'anno scorso alla finale di Italia's Got Talent. I casi scelti dal Presidente della Repubblica sono emblemi di comportamenti da incoraggiare e compongono un mosaico di virtù civiche espresse dai giovani durante questo periodo lungo e difficile.