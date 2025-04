In occasione dei colloqui tra Usa e Iran previsti a Roma il ministro degli Esteri Tajani ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araqchi. All’incontro ha preso parte anche Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il ministro iraniano Abbas Araqchi ha il compito di negoziare con l’inviato di Trump Steve Witkoff per risolvere lo stallo riguardo i programmi atomici di Teheran. .