Comicon Napoli, è sold out tra Altan e ospiti internazionali

25 anni di Comicon. A Napoli ancora una volta il Festival della cultura pop è sold out. Tra cosplayer di ogni età, stand di cultura pop da ogni parte d'Italia e del mondo e ospiti nazionali e internazionali. "Dietro di me potete vedere l'enorme quantità di persone che sta popolando il Comicon qui a Napoli 183.000 biglietti venduti, sold out per tutta la durata della manifestazione." "Comicon in queste 25 edizioni, come dire, ha saputo crescere insieme ai mondi che rappresenta senza invecchiare. La nuova frontiera per il fumetto proprio è il webtoon, questa fruizione digitale che arriva dalla Corea." Altan è la vera star del fumetto di questa edizione, con un premio alla carriera. "Tante persone per il firmacopie e per la sua ultima raccolta che contiene anche un inedito." "Ho fatto un bel po' di firme, un po' di dediche. É un libro abbastanza divertente per me, anche perché sono dei materiali che non vedevo io stesso da molti anni." Posso chiederle qual'è lo stato di salute della satira nel nostro Paese?" "Ma la satira c'è sempre, ci sarà sempre. Cambiano i tempi, cambiano gli obiettivi della satira. Adesso i politici tendono a fare un po' tutto da soli." Tra gli ospiti sezione Cinema e TV, i Jakcal con l'anteprima della serie Pesci piccoli 2, e Lillo e Frank Matano, con l'anteprima della serie Il baracchino. "Io sono un grande appassionato di animazione. Infatti sono strafelice di aver partecipato a un progetto tra l'altro molto originale d'animazione. Cioè l'animazione che vedrete in questa serie è un'animazione unica, veramente diversa da tutte le altre, parlo a livello internazionale. È veramente originale, la storia è divertentissima e tutto il resto. Ma proprio dal punto di vista grafico, dell'immagine proprio, è veramente ben fatta." .