Commerciante ucciso Varesotto, fermato operaio incensurato

Davide Gorla è stato ucciso da un conoscente, questo è uno dei pochi dati certi in mano agli inquirenti. L'omicidio del cartolaio avvenuto nel centro storico di Busto Arsizio mercoledì attorno alle 18, non ha al momento un movente certo. Gli investigatori hanno fermato un uomo di cinquant'anni accusato dell'omicidio. Si tratta di un inquilino che viveva in un appartamento a Castellanza nel Varesotto di proprietà di Gorla. Non risultano pagamenti dell'affitto negli ultimi mesi e quindi la pista economica è quella prevalente. Non si esclude però possano esserci altre ragioni all'origine dell'aggressione. Di certo non è stata una rapina. Dalla cassa non manca nulla e nemmeno la merce della cartoleria e oggettistica è stata toccata. L'uomo fermato è stato individuato grazie alle telecamere della zona e grazie all'aiuto di alcuni testimoni che hanno anche sentito Gorla rivolgersi al suo omicida dicendogli, ma che cosa stai facendo, sei matto? Le telecamere hanno ripreso il presunto omicidio mentre si cambiava una maglietta sporca, presumibilmente di sangue. Inoltre il cinquantenne è stato riconosciuto da alcuni testimoni. Dolore e sgomento nella cittadina alle porte di Varese per la morte di Gorla, uomo conosciuto e stimato. "Era una persona molto gentile, molto solare, e accoglieva bene.","Mi è capitato qualche volta di entrare a fare un acquisto, vederlo così? Una brava persona." Sull'omicidio indaga la Procura di Busto Arsizio, il presunto omicida sarà interrogato nelle prossime ore, al momento si trova nel carcere della cittadina. Busto Arsizio, Varese. .