Compleannno di Kata, la mamma: non smetterò mai di cercarla

"È il secondo compleanno lontano da casa, lontano dalla sua famiglia. Quindi è un giorno triste per me e per tutta la famiglia". Per la mamma di Kata non può essere un compleanno con il condizionale. È il settimo per la bambina di origine peruviana sparita da Firenze il 10/06 del 2023. In questi due anni non è mai arrivata una seria segnalazione. L'hanno cercata perfino in Perù. Hanno ipotizzato uno scambio di persona, un abuso sessuale, un sequestro per vendetta. Che sia stata portata via dentro alcuni borsoni, senza però rilevare il DNA, oppure uscita attraverso l'unica via non coperta dalle telecamere. Hanno rivoltato le stanze dell'ex hotel Astor con tutte le tecnologie a disposizione perfino le forze speciali. "È stata chiamata recentemente in procura. Ci sono novità per quanto riguarda il caso di Kata?", "Di quello che si è parlato non posso dirlo, ma ho la speranza che in qualche momento loro trovino qualcosa e tirano fuori la verità", "Sotto inchiesta ci sono ancora suo fratello e il fratello del padre di Kata. Lei pensa ancora che siano innocenti?", "Sì, fino a prova contraria non posso dire io niente", "Se Kata potesse sentirla e vederla oggi cosa le direbbe?", "Che mi manca tantissimo. Gli auguro con tutto il mio cuore un buon compleanno. So che è difficile, so che sarà triste perché è lontano dalla mamma, dalla famiglia. Ma tu non sei da sola, figlia mia, non sei da sola. Io sto con te e non mollerò mai e continuerò sempre a cercarti". .