Conclave, in passato i cardinali in odierni musei Vaticani

Entrare nei Musei Vaticani oggi significa entrare in quella che fino al '700 era stata la casa dei pontefici, o meglio, la maggior parte di quelli che avevano guidato la Chiesa cattolica fino a quel momento. Ogni stanza, ogni ala è il frutto del progetto di un Papa diverso. Oggi, in questi corridoi, sono esposte opere d'arte e reperti archeologici, ma dobbiamo immaginare che gli affreschi sulle pareti raccontano anche le storie di chi questi luoghi li commissionò. Ma c'è una cosa che non si troverà mai, pur essendo parte intrinseca della storia del Vaticano: un'immagine del Conclave. Le uniche sono queste due fotografie dell'Osservatore Romano. Qui si vede Papa Francesco pochi istanti dopo essere uscito dalla Stanza delle Lacrime, con indosso, per la prima volta, le vesti bianche proprie del Papa, il giorno della sua elezione. In questi giorni la Cappella Sistina viene allestita per accogliere il Conclave, dunque è inaccessibile. Questo è il paliotto che veniva messo sull'altare della Cappella Sistina sino all'inizio del '700. Oggi i Cardinali elettori sono ospitati a Casa Santa Marta, ma un tempo, in queste stanze riccamente affrescate, venivano costruite delle celle 4 metri per 2, nelle quali i porporati vivevano per tutto il periodo del Conclave e nelle quali potevano portare solo pochi selezionati oggetti. Tra Cardinali, Maestro delle Cerimonie, conclavisti e operai vari erano 500 le persone che lavoravano dentro il Conclave, tutti con l'obbligo di segretezza: pena la scomunica. L'unica notizia certa che ancora oggi può uscire da un Conclave, è il nome del successore di Pietro alla guida della Chiesa annunciato dalla fumata bianca.