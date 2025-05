Alcuni operai sono al lavoro per installare le tende sulla Loggia delle Benedizioni, dove il nuovo papa apparirà per la prima volta. I 133 cardinali sotto gli 80 anni si riuniranno dal 7 maggio nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Francesco. Il Conclave può durare più giorni finché un candidato non ottiene i due terzi dei voti. La fumata bianca annuncerà al mondo intero l’inizio del nuovo pontificato. .