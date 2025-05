Martedì 6 maggio i cardinali si sono riuniti in Vaticano per l’ultima congregazione generale prima dell’inizio del Conclave. I porporati hanno discusso il futuro della Chiesa e valutato i possibili papabili. Da mercoledì 7 maggio, 133 cardinali sotto gli 80 anni saranno isolati per votare il successore di Papa Francesco. Il voto richiederà una maggioranza dei due terzi e sarà segnalato al mondo tramite la tradizionale fumata bianca o nera.