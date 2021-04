Condanna Traini, Cassazione: fu razzismo

"Girare per una città e sparare ad ogni persona di pelle nera che si incontra e senza alcuna ragione che non sia il colore della pelle, è un comportamento dalla obiettiva connotazione di odio razziale". Ecco le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del 24 marzo a 12 anni di carcere per Luca Traini, il 31enne che il 3 febbraio 2018, ferì 6 migranti a Macerata, sparando a casaccio, per vendicare, come lui stesso avrebbe poi spiegato, la morte della giovanissima Pamela Mastropietro, uccisa qualche giorno prima da un pusher nigeriano. Strage, il reato per il quale l'uomo è stato perseguito. Reato che ricorre, come specificano gli ermellini "quando, come in questo caso, manchi un bersaglio specifico ma gli aggrediti siano obiettivi casuali, che caratterizzano la condotta di aggressione alla pubblica incolumità". Alla tesi della difesa, per cui l'imputato non aveva in odio le persone di colore ma droghe e spacciatori, i giudici controbattono, scrivendo che "l'odio razziale caratterizzato dall'assegnazione al gruppo avversato di condotte generalizzate e che, non potendo vendicarsi direttamente con l'assassino di Pamela, Traini ha manifestato la volontà di uccidere i neri tout court". Dunque di razzismo si è trattato, anche per l'ultimo grado di giudizio. L'uomo sconta la pena nel penitenziario di Montacuto di Ancona.