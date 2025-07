Confagricoltura, Giansanti: sui dazi no a perenne trattativa

all'Università Bocconi di Milano, all'Assemblea Nazionale di Confagricoltura. È il tema caldo del momento per un settore che sul mercato americano vale oltre 7,5 miliardi e rappresenta quasi il 12% di tutto il nostro export verso gli Stati Uniti e che si sente fortemente esposto alle tasse doganali minacciate dal presidente americano Donald Trump. "L'indeterminatezza all'interno dei mercati è uno dei problemi maggiori e quindi bisogna riuscire a chiudere. Ma non dipende dall'Italia, dipende dall'Unione Europea. L'Italia sta facendo invece il possibile per cercare di mitigare i toni. È evidente che i dazi, non sarebbero un danno solo per noi, sarebbero addirittura un danno per gli amici statunitensi con i quali abbiamo parlato e gli abbiamo in ogni modo spiegato questo dato. Io credo che evitare dazi portandoli a 0 sia un'operazione molto difficile che anche chi sta facendo le contrattazioni, cioè i commissari europei, difficilmente riusciranno ad ottenere". Davanti a 350 delegati e al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente di Confagricoltura snocciola le stime. Impatto negativo sull'agroalimentare di oltre 1,5 miliardi se i dazi salissero al 20%. "L'Europa è una grande potenza politica ed economica, non dobbiamo aver paura nel confronto con l'amministrazione americana. Noi oggi esportiamo quasi 8 miliardi di euro negli Stati Uniti, è il secondo mercato dopo la Germania. Siamo i principali esportatori europei sul mercato americano, quindi è un mercato maturo e noi non vogliamo rinunciarci. Dall'altro, ovviamente un dazio uguale per tutti al 10%, ci sono alcuni comparti che se lo possono permettere, altri meno. Il settore dell'agricoltura è uno di quelli che non può permetterselo". Pasta, olio d'oliva, formaggi, vino, sono alcuni dei nostri prodotti da tavola più preziosi, ma anche quelli che rischiano di più, perché i consumatori americani dal 01/08 potrebbero acquistarne molti meno. Per i dazi sì, ma non dimentichiamolo, anche per la svalutazione del dollaro. Sky TG 24, Milano. .