Un 15-20% delle coppie che cercano di concepire un figlio in Italia sperimenta problemi di infertilità. Un problema non abbastanza messo in luce e in aumento nel nostro Paese. Ne abbiamo parlato nella puntata di Connessi del 25 febbraio con Eleonora Voltolina di Why Wait Agenda e la demografa Alessandra Minello. Conduce Chiara Piotto.