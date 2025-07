Un sistema sbilanciato a favore delle generazioni più anziane e penalizzante per i giovani ha portato il Paese a denatalità crescente, salari in stallo, sfiducia nel sistema ed emigrazione all'estero record. Come uscirne? Chiara Piotto ne parla con Mariangela Pira, Francesco Cancellato e Florencia Di Stefano Abichain a Connessi, nella puntata del 29 luglio su Sky tg24. .