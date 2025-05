Connessi, su Garlasco Nordio ha ragione?

"Il caso Garlasco? Comunque vada, finirà male", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio commentando la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Il giorno prima aveva definito la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni “irragionevole”. Un’eccezione che un ministro si esprima in un contesto simile? Lo abbiamo chiesto all’avvocato penalista ed ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo, ospite di #Connessi il nostro talk sull’attualità condotto da Chiara Piotto in onda ogni martedì sera live alle 21 su tutte le nostre piattaforme #skytg24.