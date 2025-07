Contianuano le trattative sui dazi tra Ue e Usa

L'obiettivo dell'Europa sembra quello di chiudere in fretta, tenere le carte coperte e evitare di reagire ad ogni esternazione di Donald Trump. Ora che Washington ha deciso di allungare i tempi per negoziare, deadline non più il 09/07 ma il 01/08, Bruxelles cerca di far come se nulla fosse. Lo scopo rimane quello di trovare un accordo il prima possibile, per evitare, ha detto il commissario Dombrovskis, l'incertezza di questo momento. Trump è imprevedibile e un accordo firmato da entrambe le parti potrebbe garantire un minimo di sicurezza in più sul futuro delle relazioni commerciali transatlantiche. I negoziatori europei, però, non scendono nei dettagli, non vogliono rendere pubbliche proposte e controproposte prima che queste diventino concrete. Nelle ultime ore però, complici alcune dichiarazioni di Von Der Leyen e del governo tedesco, sembra affermarsi anche la volontà di far valere le ragioni dell'Europa, di non subire cioè supinamente, l'eventuale imposizione di dazi del 10% su tutte le merci europee, senza neanche accennare una reazione, seppur simbolica. D'altra parte l'imposizione di dazi simmetrici da parte dei paesi europei, potrebbe scatenare ulteriori misure da parte di Donald Trump, che non vuole impegnarsi nero su bianco ad evitare future escalation. L'impressione è quindi che queste ore siano estremamente delicate, nonostante ci sia in teoria tempo fino a inizio agosto, con gli europei che cercano di stringere i tempi e di serrare le fila, in una serie di continui contatti tra leader di stati membri e tra funzionari incaricati della trattativa. .