Controlli intensificati nelle strade a Roma per S.Valentino

In campo tutte le misure anti assembramento. Anche per questo weekend, anzi forse soprattutto per questo fine settimana, che coincide con la festa di San Valentino. Controlli intensificati, dunque, finalizzati al corretto uso delle mascherine e naturalmente al rispetto delle norme sul distanziamento. Obiettivo primario prevenire affollamenti e assembramenti, in particolare in questi giorni in cui preoccupano le varianti del virus che risultano essere più contagiose. In questo weekend di San Valentino l'attenzione è più che mai alta, non bisogna abbassare la guardia, soprattutto evitare assembramenti in questi giorni in cui potrebbe essere più semplice aggregarsi e trovare momenti da trascorrere insieme. Forze dell'ordine schierate nelle strade del centro, nelle vie dello shopping, il tridente, l'area del Pincio, e ancora via Cola di Rienzo e Ottaviano a Prati, piazza Trilussa e Trastevere. Ma attenzione molto alta anche ad eventuali raduni nelle case private. Abbiamo riscontrato una frequenza sempre maggiore di feste private che si svolgono all'interno di appartamenti o di bed and breakfast e il nostro invito è quello di evitare queste forme di aggregazione e soprattutto di segnalare eventuali eventi che si possano verificare in modo tale da consentirci di intervenire prontamente e sciogliere questi assembramenti. Perché la guardia deve restare alta. Anche se i dati nel Lazio ci parlano di una diminuzione dei contagi e dei decessi, mentre restano stabili i ricoveri e terapie intensive.