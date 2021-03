Coronavirus, ad Alessandria cura con anticorpi monoclonali

Le preziose fiale di anticorpi monoclonali contro il covid sono gelosamente custodite nel frigo della farmacia dell'azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, uno dei 4 centri di stoccaggio del Piemonte. Il farmaco, mantenuto ad una temperatura tra i due e gli otto gradi, deve poi essere preparato in laboratorio, sotto cappa, in ambiente sterile e diluito in una soluzione fisiologica. La prima infusione in regione è stata fatta qui ad Alessandria mercoledì in un paziente di 55 anni che, in base al rigido protocollo stilato dall'AIFA, presentava tutte le caratteristiche giuste per questo tipo di cura pionieristica contro il Covid. In quali casi è possibile somministrare gli anticorpi monoclonali? Nei pazienti che si presentano con un tampone positivo e una sintomatologia presente da meno di 10 giorni, sarebbe meglio entro la settimana, che hanno sintomi lievi, che non devono essere ricoverati, che non necessitano di ossigenoterapia e che appartengono a delle categorie di persone che hanno delle comorbidità che possono far prospettare un'evoluzione sfavorevole della malattia. - L'infusione è durata un'ora, il paziente è rimasto altri 60 minuti sotto osservazione in ospedale e poi è tornato a casa. Il paziente come sta? - Abbiamo chiamato poco fa, sta bene. -Quali sono i vantaggi degli anticorpi monoclonali? Fondamentalmente due: risparmiare posti letto, quindi in ricoveri in ospedale ed evitare la progressione della malattia in pazienti fragili. - Controindicazioni? Non ce ne sono. - E allora perché si usano così poco e così tanta cautela, almeno in Italia? Perché è appena partita la distribuzione dei farmaci, il costo è altissimo e quindi viene riservato alle categorie che ne possono sicuramente beneficiare. - Si deve insistere su questo tipo di farmaco? - Si deve insistere su tutto quello che ci si può aiutare per evitare i ricoveri e la progressione della malattia.