Coronavirus, bollettino: 13.571 nuovi casi e 524 decessi

Ci sono dati incoraggianti, come il calo della pressione sugli ospedali registrato nell'ultima settimana, e altri che continuano a preoccupare, come l'elevato numero di decessi quotidiani. Entriamo nello specifico, dell'ultimo bollettino partendo però dai nuovi positivi. Sono 13571 i casi di contagio registrati in 24 ore, 3000 in più rispetto al giorno precedente a fronte di un numero di tamponi in aumento. Ne sono stati fatti 279762, di questi circa 116mila sono processati con test antigenico rapido. La percentuale di positivi sul totale di tamponi fatti si attesta al 4,8%, un valore che, come nei giorni scorsi, risente di questa nuova modalità di calcolo e si è dunque ridotto drasticamente rispetto alle settimane precedenti. Resta ancora elevato, come dicevamo, il numero di decessi. Sono 524 le vittime accertate nell'ultima giornata. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali prosegue il calo della pressione sulle strutture. I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva scendono di 26 unità. Mentre il saldo dei posti occupati nei reparti ordinari è di meno 230.