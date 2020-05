Coronavirus, Brusaferro (Iss): curva in calo ovunque

Le nostre misure hanno funzionato. La curva che vi ho mostrato mostra chiaramente che in tutte le regioni sta funzionando, sia nelle regioni dove è circolata molto intensamente come la Lombardia, una parte dell'Emilia, il Veneto, il Piemonte, sia anche nelle regioni dove fortunatamente è circolata molto meno e che oggi possono avere un numero di casi molto limitati. Oggi comunque ancora circola il virus da noi questo è l'altro messaggio importante, anche se in calo, ma circola e quindi in realtà non possiamo permetterci di allentare le misure di comportamento individuale.