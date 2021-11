Saranno approvate le nuove linee guida che sostanzialmente prevedono che nel caso in cui ci sia un positivo all'interno di una classe la classe non andrà più automaticamente in quarantena ma si procederà con una sorveglianza, con tutta una serie di tamponi che permetteranno di monitorare da un lato ma permetteranno di continuare la scuola in presenza. Solamente se ci saranno tre positivi all'interno della solita classe si procederà col mandare tutta la classe a didattica a distanza.