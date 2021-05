Coronavirus, De Luca: bollino covid free per salvare turismo

Lei ha rivendicato, durante la conferenza stampa, in qualche modo, questa scelta di procedere su un doppio binario, non solo fasce d'età ma anche categorie economiche e produttive. Dall'altra parte c'è Figliuolo con i suoi appelli a non fare fughe in avanti. Come commenta? "Non è rivolto a noi l'appello di Figliuolo. Noi abbiamo completato al 100% la vaccinazione degli over-80 e degli over-70. Parlo ovviamente di quelli che hanno dichiarato la disponibilità a vaccinarsi perché anche su questo dobbiamo chiarirci. Nel nostro Paese si continua a dare la percentuale dei vaccinati sulla base della popolazione non di quelli che sono disponibili a vaccinarsi perché la vaccinazione è volontaria e dunque abbiamo rispettato i protocolli di sicurezza anche nel commissariato ma contemporaneamente abbiamo fatto una valutazione. Semplice, il comparto turistico alberghiero o presenta condizioni di sicurezza per maggio oppure la stagione di quest'anno è perduta. Abbiamo lavorato per 3 mesi per questo obiettivo, lo abbiamo raggiunto, abbiamo le isole Covid-free e la ricaduta di questa operazione è sul piano internazionale perché abbiamo visto un incremento straordinario di presenze turistiche ma anche sul piano regionale perché è un'operazione che ha avuto una ricaduta anche sulla costiera amalfitana, sorrentina, cilentana e così via". Conferma la presenza della variante indiana qui in Campania? "Abbiamo avuto due casi ma erano due persone che si erano già negativizzate, abbiamo una terza persona giovane per la quale stiamo facendo una ripetizione dei tamponi, non abbiamo avuto sintomi particolari né nei due casi precedenti né nell'altro, però, questo ci dice che dobbiamo essere estremamente attenti. La riapertura non può significare la ricreazione per tutti. Dobbiamo mantenere una posizione di grande prudenza e consapevolezza".