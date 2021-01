Si impugna il Dpcm 14 gennaio, nella parte in cui vengono dettati i criteri per la classificazione facendo riferimento agli scenari e a livello di rischio anziché in prevalenza all'incidenza. L'RT si riferisce alla settimana che va dal 23 al 30 dicembre per le valutazioni che sono state fatte e che hanno messo la regione Lombardia in zona rossa, mentre invece quello dell'incidenza è sicuramente un parametro molto più aggiornato e aderente alla realtà.