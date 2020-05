Abbiamo dato il via, stabilendo alcune regole ai test sierologici e anche ai tamponi connessi ai test sierologici. Più tardi, daremo tutte le modalità ai cittadini e alle imprese per spiegare come aderire a questi programmi. Ricordiamo che i test sierologici non hanno evidenza su chi è infetto o non infetto, ma ricordiamo che è un'indagine che serve alla medicina e alla è alla ricerca.