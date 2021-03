Coronavirus, Pasqua in rosso ma permessi viaggi all'estero

Nel paradosso di una Pasqua blindata dentro i confini ma dove i viaggi per turismo verso molti paesi europei e non solo sono consentiti, si inserisce una novità: un'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, dispone infatti che chi fa rientro o arriva in Italia da paesi dell'Unione Europea, faccia un tampone prima di partire e poi, una volta nel nostro Paese, stia in quarantena per 5 giorni, al termine dei quali sarà obbligatorio fare un secondo tampone. Il provvedimento arriva dopo un'impennata di prenotazioni, di voli per l'estero e dopo giorni di polemiche. Nei giorni di Pasqua infatti, l'Italia intera tornerà in lockdown. In generale dunque, sarà vietato spostarsi se non per motivi di necessità, salute o lavoro ma sarà salvato il pranzo di Pasqua. Consentito infatti di raggiungere l'abitazione di parenti o amici, solo in due adulti esclusi i minori e solo una volta al giorno all'interno dei confini regionali. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, saranno chiusi i negozi, bar, i ristoranti, saranno vietati i picnic e gite fuori porta. Aperte invece le chiese ma i riti della Settimana Santa subiranno limitazioni. Ci si potrà spostare anche nelle seconde case, anche fuori regione ma attenzione alle ordinanze regionali: in Toscana, Val d'Aosta, Alto Adige e Liguria, per esempio, sarà vietato l'ingresso ai non residenti, mentre in Campania e in Puglia, saranno vietati gli spostamenti nelle seconde case, anche ai residenti nella stessa regione.